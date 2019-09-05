Büyükşehir şiddet mağduru kadınların yanında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son günlerde artan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda büyük bir duyarlılık göstererek Türkiye’de bir ilke imza attı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “acil yardım hattı işbirliği” protokolünü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda işbirliği protokolü imzaladı. Federasyon Başkanı Canan Güllü Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında bir ilke imza atarak “acil yardım hattı işbirliği” protokolü imzaladı. “Acil yardım hattı işbirliği” protokolü ile şiddet ve cinsel istismar mağdurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde önleme ve koruma adına; 0549 656 9696 ve 0212 656 96 96 numaralı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabilecekler. Yerel yönetimler olarak sorunun bilincinde olduklarını söyleyen Başkan Böcek “Son günlerde artan şiddet, cinayet ve istismar vakalarının önlenmesi adına acil eylem planı olarak şiddet genelgesini ilk imzalayan Büyükşehir Belediyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de duyarlılığı için Böcek’e tüm kadınlar adına teşekkür etti. Türkiye’de 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 286 kadının öldürüldüğünü dile getiren Güllü, Antalya’nın ise 274 erken yaş doğum vakasının olduğu bir il olduğuna dikkat çekerek imzalanan protokolün önleyici olarak önemine vurgu yaptı.