Büyükşehir mezarlıkları temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki mezarlıklarda yoğun bir bakım onarım ve temizlik çalışması yürütüyor. Alanya genelinde 80 personelle, 61 mahallede toplam 135 mezarlıkta 1144 dönümlük alan temizlendi. İlçe genelinde mezarlıkların dörtte üçü daha kolay ziyaret edilebilir hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarını 6 gruptan oluşan 80 kişilik ekiple yürütüyor. Alanya’da 92 mahallede bulunan toplam 175 mezarlığı kapsayan çalışma ile maki grupları, dikenli çalı ve otlar nedeniyle girilmesi mümkün olmayan mezarlıklar ziyaret edilebilir hale getiriliyor. Son 5 ay içinde Alanya genelinde 61 mahallede toplam 135 mezarlıkta çalışma tamamlandı. 135 mezarlıkta toplam 1144 dönümlük alan temizlenerek, ziyaret edilebilir hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki mezarlıklarda başlattığı ve kapsamlı olarak yürüttüğü çalışmaya vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından destek geldi. Yıllardır böyle bir kapsamlı temizlik yapılmadığını belirten muhtarlar, “Baharın gelmesiyle uzayan otlar ve çalılar nedeniyle ziyarette zorlanıyorduk. Hem mezarlığımız temizlendi hem de yakınlarımızın kabrini daha kolay ziyaret etme imkanı bulduk" dedi.