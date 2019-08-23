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Büyükşehir Konservatuvarına korist alınacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu için yeni sesler arıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Büyükşehir Konservatuvarına korist alınacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu için yeni sesler arıyor. Korosunu yeni ve farklı seslerle zenginleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, sesine güvenen ve kendisini geliştirmek isteyenler için 26-27 Eylül tarihlerinde ön eleme yapacak.


Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında Mersinlilere sıkça konser veren ve yeni seslere ihtiyaç duyan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yeni sesleri korosuna katılmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korosuna korist alınacak. Konservatuvara öğrenci alımı da gerçekleştirilecek. Elemelere katılanlar koronun tecrübeli jüri üyeleri önünde gösterecekleri performanslar ile korist olma ve 4 yıl verilecek konservatuvar eğitiminde öğrenci olma şansını yakalayabilecek. Yapılacak elemeler ile adaylarda ezgi tekrarı, tek ses, ritim tekrarı becerileri aranacak ve herhangi bir müzik eserini sazlar eşliğinde seslendirmeleri istenecek.



Birinci sınıflar için öğrenci alınacak


Ön elemede konservatuvarda yetiştirmek üzere öğrenci alımı da gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosuna 15-40 yaş arası öğrencilerin kabul edileceği ön elemelerde, konservatuvara girmeye hak kazanalar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 yıl eğitim görecek. Öğrenciler, 4 yıl boyunca temel bilimler, makam, usul, şan (ses), solfej (nota), koro ve kendi seçtikleri enstrümanın dersini alacaklar.



Ön elemeler 26-27 Eylül’de


Sesine güvenen ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler için 26-27 Eylül’de yapılacak ön eleme sınavı ilk adım olacak. Ön elemeler Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi 5226 sokakta (Sanat Sokağı) konservatuvar faaliyet alanında saat 10.00’da yapılacak. Elemelere katılmak isteyenlerin öncelikle www.mersin.bel.tr adresinden 26 Ağustos-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanacak olan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:39
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