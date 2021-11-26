Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Geçtiğimiz yıl sınava BUSMEK’le hazırlanan 1150 gencin yüzde 80’i merkezi yerleştirme ile bir üniversite programına girme başarısı gösterirken, üniversiteye hazırlıkta bir marka olmaya başlayan BUSMEK, bu yıl da hazırlık sürecinde gençlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Üniversiteye hazırlık yolunda tüm imkanları gençlere sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 4 merkezde yüz yüze ve ayrıca dijital platformda da uzaktan olmak üzere 1500’e yakın öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi’nde 400, Naim Süleymanoğlu Hazırlık Merkezi’nde 100, Vakıf Hazırlık Merkezi’nde 100 ve Orhangazi Hazırlık Merkezi’nde de 100 öğrenci yüz yüze eğitim alırken, online eğitim imkanlarından yararlananlarla birlikte BUSMEK’in üniversite hazırlık kurslarından yararlananların sayısı 1500’ü buluyor.

Katkımız varsa ne mutlu bize

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite sınavına BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi’nde hazırlanan gençleri ziyaret etti. Şehrin farklı noktalarında gençleri kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluştururken, eğitime de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Öğrencilerimiz uzman kadromuz, YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşullarımız ve rehberlik anlayışımız ile üniversite yoluna hazırlanıyor. Yüz yüze eğitime katılamayan, çeşitli sebeplerle dijital eğitimi seçen öğrencilerimizin, fiziken yanlarında olamasak da teknolojik imkânlarla yanlarında oluyoruz. Her branştan konu anlatımı içeren destek videolarımızın yanı sıra canlı derslerle konu anlatımı yapılıyor. Dijital platformumuz üzerinden etüt, deneme sınavı ve video çözümlü soru desteği ile kitap kaynak desteği veriyoruz. Ayrıca sınava hazırlık merkezlerinde deneme sınavına girmek isteyen dijital öğrencilerimize de destekte bulunuyoruz. Yaklaşık olarak 300.000 soru ve çözüm videoları, 1000 saati aşan konu anlatım videoları ve en çok tercih edilen popüler yayınları dijital ortamda öğrencilerimize açıyoruz. Öğrencimizi uzman rehber ve branş öğretmenlerimizle, hem akademik hem de psikolojik açıdan elimizden gelen en iyi şekilde sınava hazırlıyoruz. Onların sınava hazırlık sürecine katkımız oluyorsa ne mutlu bize” diye konuştu.

Geleceklerini şekillendirecek sınava BUSMEK ile hazırlanan gençler ise, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine her türlü imkanı sunduğunu belirterek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.