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Aktüel

Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki refüjlerde çim biçme kavşaklarda ise yeşillendirme çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:24:18 -
Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki refüjlerde çim biçme kavşaklarda ise yeşillendirme çalışması yapıyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kasıtlandırmasını fırsat bilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan refüjlerde çim biçme kavşaklarda ise yeşillendirme çalışması başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı görevliler, Yenişehir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki refüjlerde uzayan çimleri çim biçme ve sırt tırpanlarıyla biçerek daha estetik bir görünüme kavuşturdu. Orta refüj ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağında ise yeşillendirme çalışması yaptı.



Sur Dipleri Yeşilleniyor


Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesinde bulunan Sur diplerini temizleyip kırmızı toprak seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı görevliler, 112 adet çınar ve dişbudak ağacı dikimini gerçekleştirdi. Büyük bir özenle ağaç dikimini yapan görevliler son olarak dikilen ağaçlara tankerlerle can suyu verdi. Yaklaşık 750 kamyon bitkisel kırmızı toprağın serileceği Sur diplerine çeşitli türlerde 28 bin adet çalı ile 100 bin adet mevsimlik çiçek peyzaj çalışması yapılacak.

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