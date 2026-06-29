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Gündem Büyükşehir belediyesinde intihar girişimi! Fen işleri başkanı ağır yaralandı
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Büyükşehir belediyesinde intihar girişimi! Fen işleri başkanı ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
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Büyükşehir belediyesinde intihar girişimi! Fen işleri başkanı ağır yaralandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı, evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan daire başkanı hastaneye kaldırıldı.

Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan A.B., olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan A.B.'nin 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına getirildiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.B'nin neden intihar girişiminde bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.

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