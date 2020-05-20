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Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:57:59 -
Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Sokak, cadde ve bulvarları temizleyen ekipler, refüj, kaldırım ve yol kenarlarını da biriken atıklardan arındırıyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının işbirliğiyle sahada görev alan ekipler, kent genelinde temizlik çalışması yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesinde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında ekipler, ilk olarak toz, toprak ve biriken çeşitli atıkları greyder yardımıyla zeminden temizliyor. Temizlenen zemin süpürüldükten sonra arazöz yardımıyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.


Ekipler, Tırmıl Sanayi Sitesine kadar yol temizliği çalışması gerçekleştirdi. Refüj, kaldırım ve yol kenarlarında biriken toz, toprak ve çamuru greyder yardımıyla temizleyen ekipler, biriken atıkları kamyonlara yükledi. Atıklardan arındırılan yüzey süpürge araçlarıyla süpürüldükten sonra arazöz ile yıkanarak hijyenik hale getirildi.


Ekipler, kamyonlara yüklenmiş atıkları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün belirlediği döküm alanlarına gönderdi. Ekiplerin temizlik çalışmasının kent genelinde devam edeceği bildirildi.

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