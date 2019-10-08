Büyükşehir belediyesi personel alımları Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları

Büyükşehir belediyesi personel alımı başvuruları sorgulanmaktaydı. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı yayınladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesine 151 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını ilan eti. Bu kapsamda 2 Büro personeli ve 149 Su Sayacı Okuma elemanı alımı yapılacak. Ayrıca alımlar belirsiz süreli olacak ve haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirtilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları neler? Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Aydın Büyükşehir Belediye 151 personel alımı yapıyor. Büro personeli ve sayaç okuma elemanı alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını hazırladıkları özgeçmiş ve adli sicil kaydı belgeleri ile birlikte yapabilecek.

Adnan Menderes Bulvarı Karataş Apt. No:99/2 Efeler-Aydın. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanına başvuru yapacak adayların bazı nitelikleri yerine getirmeleri şarttır. Ayrıca söz konusu ilana bakıldında adaylardan mezuniyet şartı aranmadığı görülmektedir. Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamaları gereklidir. Başvuru yapacak adaylar başvurularına 09 Ekim-11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunacak.