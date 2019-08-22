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Büyükşehir Belediyesi Hayvana verdiği değeri bir kez daha gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın ikinci gecesi işkence gören ve vücudunda kırıklar oluşan köpeğin bakımlarını yaparak iyileştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Büyükşehir Belediyesi Hayvana verdiği değeri bir kez daha gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın ikinci gecesi işkence gören ve vücudunda kırıklar oluşan köpeğin bakımlarını yaparak iyileştirdi. İyileşme sürecini tamamlamak üzere olan ve yaşadığı tramvayı atlatmasına yardımcı olunan köpek HAÇİKO Derneği tarafından sahiplenildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın ikinci gecesi gelen ihbar üzerine harekete geçerek işkence gören köpeğe anında müdahale etti. Vücudunda kırıklar olan ve jiletle işkence gören köpeğe sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, köpeğin yaşadığı tramvayı atlatmasına ve vücudunda oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı oldu. İlk geldiği günden itibaren sadece yaşadığı tramvayı atlatması sağlanan köpeğin sonrasında kırıklarına müdahale edildi.


Sağlık durumu hızla iyiye giden köpeği Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) sahiplendi. Derneğin İstanbul ve Sakarya Temsilcileri Bakımevi ’ne gelerek köpeği sahiplendikten sonra hayvanlara verilen değerden ötürü Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bayramın ikinci gecesi tarafımıza ulaşan ihbar üzerine hızlıca harekete geçtik. Karşılaştığımız tablo içler acısıydı fakat ekip arkadaşlarımızın titiz çalışmaları ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin yakından takip edip destek vermesiyle yaralı köpeğimizi hemen tedavi ettik. Köpeğimizin yeni yerinde emin ellerde olduğundan şüphemiz yok. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan ve doğaseverliğimizle her zaman ön planda olmuşuzdur. Bize bu süreçte destek veren ve köpeği sahiplenen HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik’e ve ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
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