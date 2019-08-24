Büyükşehir Belediyesi, Çavuşlu Deresinin kenarındaki asfalt çalışmalarını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ıslah çalışmaları devam eden Çavuşlu Deresinin çevre düzenlemesini ve dere kenarında bulunan yolların asfaltını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Çavuşlu Deresi üzerinde bulunan Gündoğdu Mahallesi muhtarlık binası da yenisi yapılmak üzere yıkıldı.

Mersin’in en eski su kaynaklarından Çavuşlu Deresindeki ıslah çalışmaları sürdürülürken, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 141.i Cadde ve 157. Caddede planladıkları çalışmaları tamamladı.

Eski muhtarlık binası, yenisinin yapılması için yıkıldı

Çavuşlu Deresi ile ilgili çevre düzenlemesi kapsamında Gündoğdu Mahallesindeki eski muhtarlık binası da yenisinin yapılması için yıkıldı. Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Ulusal, mahalle muhtarlıklarının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla ilk irtibat noktası olduğuna dikkat çekerek, “Çavuşlu Deresi ile alakalı yapılan çalışmalar kapsamında muhtarlık binasının yıkımı gerçekleştirildi. Şu anda geçici olarak Gündoğdu Mahalle Evinde hizmetleri yürütüyoruz ama Mersin Büyükşehir Belediyesi müsait bir yerde muhtarlık binamızı yeniden yapacağını söyledi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşların yüksek beklentilerinin olduğunun altını çizen Ulusal, “Beklentiler çok fazla. Büyükşehir Belediyesi’nin yükü çok fazla ama bize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Seçer’e Mithatpaşa Mahallesinden davet

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hakan Başgül ise Büyükşehir Belediyesi’ne Çavuşlu Deresinde ve mahallelerinde yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, mahalle sakinlerinin tozlu yollar ve derenin oluşturduğu kötü koku nedeniyle uzun zamandan bu yana çok büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in mahalle sakinlerinin sıkıntılarını görerek gerekli talimatları verdiğini kaydeden Muhtar Başgül, “Başkanımız çok sağ olsun, sıkıntılarımızı gördü ve gerekli talimatları verdi. Uzun yıllardan bu yana ilaçlama konusunda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sıkıntılarımızı halletmiş durumda. Sinek sıkıntımız kalmadı. Çavuşlu Deresinin ilaçlaması devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başgül, mahalle sakinlerinin Başkan Seçer’i çok sevdiğini ve mahallelerine beklediğini söyledi.

Öte yandan, Çavuşlu Deresi üzerinde yapılan ıslah çalışmalarının yetkili kurumlar tarafından sonlandırılması ile birlikte daha önceden hazırlanan rekreasyon alanlarının yapım çalışmalarına da başlanacağı bildirildi.