  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:17:19 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Başkan Hüseyin Üneş'in de izlediği ve kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışması yapıldı.

Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Trabzon'a gidecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!
Gündem

Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.
Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak
Spor

Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedef..
İçişleri duyurdu! Bugün başlayacak kısıtlamalarında flaş gelişme
Gündem

İçişleri duyurdu! Bugün başlayacak kısıtlamalarında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı, internet sitesindeki 'Sıkça sorulan sorular' bölümünde bugün başlayacak olan kısıtlamalarla ilgili merak edilen 24 soruy..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay