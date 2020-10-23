  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın Galatasaray’ı konuk edecek
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın Galatasaray’ı konuk edecek

Mavi-beyazlı futbolculardan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:19:09 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın Galatasaray’ı konuk edecek

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.

Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay