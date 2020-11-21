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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:21:49 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.


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