Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.
Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.