Büyükşehir bandosundan 23 Nisan konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, TBMM’nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi önünde konser verdi. Başkan Muhittin Böcek’in de izlediği etkinlik sonrası orkestra, konser vereceği mahallelere alkışlarla uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi önüne park eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), bu kez belediye personeli ve vatandaşlar için konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de izlediği konserde, coşkulu anlar yaşandı. Başkan Böcek ve belediye personeli ellerinde Türk Bayrakları ile konsere eşlik etti. Konserin ardından ABBO, Başkan Böcek ve personel tarafından konser vereceği mahallelere alkışlarla uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Büyükşehir’in ardından 100. Yıl Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Fabrikalar Mahallesi Sahil Güvenlik Lojmanları ve Döşemealtı’nda mini konserler verirken, vatandaşlar ise konsere balkon ve pencerelerinden eşlik etti.