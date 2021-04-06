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Ekonomi “Büyüklerimiz hazinemizdir”
Ekonomi

“Büyüklerimiz hazinemizdir”

Halkbank, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında 60 yaş üzeri emeklilerini ve müşterilerini ağırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:00:00 -
“Büyüklerimiz hazinemizdir”

Düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi ve film gösterileri sunulurken, sağlıklı yaşlanmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Güzel günler gelecek

İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, konuklara müzik dinletisi sunuldu ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinliğe katılım sağlayan Dr. Sinan İbiş, önümüzdeki dönemde yaşlı nüfusunun artacağına dikkat çekerek, sağlıklı yaşlanmaya ilişkin tespitlerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Covid-19 sürecinin özellikle yaşlılar ve emekliler için kolay geçmediğini ancak sevenlerimizle içten kucaklaşabileceğimiz güzel günlerin geleceğine yönelik inancının tam olduğunu paylaştı. Arslan, “Pandeminin sona ermesi ile beraber, başta yaş almış müşterilerimiz olmak üzere, bankamız emeklileriyle birlikte çok daha geniş katılımla bu etkinlikleri devam ettirmek temennimizdir” dedi.

“En önemli değerlerimiz”

Osman Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Halkbank olarak her zaman yaş almış büyüklerimizin zorlu süreçlerinde yanındayız. Yerinde hizmet bankacılık anlayışıyla onlara destek olmak geleceğe yönelik hedeflerimiz arasındadır. Büyüklerimiz bizim sadece toplumsal hafızamız değil, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıyan, sosyal dokumuzu bütünleştiren değerlerimizdir. Türk toplumu olarak en önemli geleneğimiz hayır duası almaktır. Bu da büyüklerimize değer vererek, onlarla ilgilenerek ve tecrübelerinden faydalanarak mümkün olabilir.”

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