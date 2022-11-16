Büyükekşi'den Kuntz açıklaması

A Milli Takım, Diyarbakır'daki özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Beklediğimiz oyun bu"

Takımın oyunundan memnun olduklarını ifade eden Büyükekşi, "Çok sevinçliyiz. Hem Diyarbakır'da ilk defa milli maç yaptık ve sonuç gayet güzel. Özellikle ilk yarı çok güzel oynadık. İçerde futbolcularımız ve hocamız çok mutlular. Beklediğimiz oyun buydu. Bundan önceki maçın izlerini silmek istiyorduk. O bir iş kazasıydı. Son derece güzel bir oyun, güzel bir sonuç. Biraz daha şanslı olsak daha farklı bir netice alırdık" dedi.

"Almanya'yı biliyor"

Stefan Kuntz'la ilgili yöneltilen soruya ise Büyükekşi, "Hocamız ciddi bir şekilde sorgulandı 2002 yılından beri, hiçbir milli takım hocası zamanında görevini bırakmamış. Hep daha önce bırakmış. Zaman zaman sıkıntılar olabilir. Sabırlı olmamız lazım. Bu takım, 5-10 yıl bize hizmet edecek. Her kötü sonuçtan sonra tez canlı olmamak lazım. EURO 2024'ün Almanya'da olması farklı bir önem arz ediyor. Hem hocamız Alman, hem Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak" diye yanıt verdi.