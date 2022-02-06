Büyükçekmece'deki kazıdan ne çıktı, kim çıktı? Murat Kartal'ın cesedi bulundu mu?

İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.

Yavuz Yavuztürk kimdir?

Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi. Murat Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.