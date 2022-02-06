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Aktüel Büyükçekmece'deki kazıdan ne çıktı, kim çıktı? Murat Kartal'ın cesedi bulundu mu?
Aktüel

Büyükçekmece'deki kazıdan ne çıktı, kim çıktı? Murat Kartal'ın cesedi bulundu mu?

İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedine ulaşılması için yürütülüne soruşturmada çok çarpışı bilgilere ulaşıldı. Murat Kartal, Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi mensuplarından Edip Fırat’ı öldürmekte tutuklanıştı. Cezaeevinden tahliye edilen Kartal 30 Ocak’ta beri ortalarda görünmüyordu. Murat Kartal’ın cesedinin bulunması için Büyükçekmece’de kaçı çalışması başlatılmıştı. Peki Büyükçekmece'deki kazıdan kim çıktı, ne çıktı? Büyükçekmece'deki kazıdan Murat Kartal’ın cesedi çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 09:27:00 - 2022-02-06 09:28:41
Büyükçekmece'deki kazıdan ne çıktı, kim çıktı? Murat Kartal'ın cesedi bulundu mu?

İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.

Yavuz Yavuztürk kimdir?

Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi. Murat Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.

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