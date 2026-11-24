Büyükçekmece’de elektrik malzemeleri deposunda yangın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Büyükçekmece’de dört katlı bir binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak’taki binada başladı. Elektrik malzemelerinin bulunduğu depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak’ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Binanın giriş katındaki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.