Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar
Kamiloba sular neden kesildi? 12 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise "Sular ne zaman saat kaçta gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Celaliye Mahallesi sular ne zaman gelecek?
12 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintinin sebebini ve ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Çukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Güllü Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 12:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.