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Yaşam Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar
Yaşam

Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar

Kamiloba sular neden kesildi? 12 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise "Sular ne zaman saat kaçta gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Celaliye Mahallesi sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 13:24:00 -
Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar

12 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintinin sebebini ve ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?

Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek 12 Haziran Pazar

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.06.2022 11:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Çukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.06.2022 11:55

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Yayalar Mah,Güllü Bağlar Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.06.2022 12:23

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Mecidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.06.2022 12:07

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler      :              Ömerli Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.06.2022 12:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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