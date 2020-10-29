  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:18:31 -
Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira!
Siyaset

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira! "Erdoğan'a bunu yapacak deyip" açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ecevit'i ortada bıraktığını iddia ederek aynısını Cumhur..
ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'
Dünya

ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'

Twitter'ın sahibi ABD'deki Başkanlık seçimlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden için çalışmakla suçlanıyor.
AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki
Dünya

AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Manon Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna yönelik tok..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay