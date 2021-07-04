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Ekonomi Büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban hissesi ne kadar? Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı
Ekonomi

Büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban hissesi ne kadar? Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı

Kurban fiyatları 2021, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? sorusu mübarek Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. 2021 büyükbaş kurban fiyatları kaç para, büyükbaş kurban hisse fiyatı, büyükbaş kurban hisse fiyatları 2021, canlı kurban fiyatları ne kadar? sorularının yanında büyükbaş kurban kilo fiyatı, küçükbaş kurban fiyatı bu sene ne kadar? Kurban pazarları büyükbaş hayvanların fiyatı şu sıralar bir hayli araştırılıyor. Peki büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 16:37:00 - 2021-07-04 16:45:59
Büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban hissesi ne kadar? Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı

Kurban fiyatları ne kadar? Canlı büyükbaş kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı ne zaman? 19 Temmuz günü arefe olan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban fiyatları da araştırılmaya başladı. Kurban kesecekler 2021 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu kurban pazarlarında bu sene kurban fiyatlarının kaç para olduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." dedi.

Büyükbaş kurban fiyatları kadar? 

Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı. Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. 

Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı 

Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

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