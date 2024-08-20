Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku
HDP'lilerle birlikte bir teröristin ailesine taziyeye giden ve İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan Suavi isimli şarkıcının Beykoz'daki konserinde protesto sesleri yükseldi.
Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Dünya Beykozlular Günü'nde' Beykoz etkinlik alanında terörist sevici Suavi sahne aldı.
Suavi sahnedeyken geçmişte terörist taziyesine gittiği ve terörün siyasi temsilcilerine destek verdiği gerekçesiyle seyircilerin içindeki bir grup kişi bozkurt işareti yaparak, "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto etti.
Sahneye doğru sloganlarla yönelen kişileri alanda bulunan polis ekipleri zorlukla durdurdu. Konser alanında yaşanılan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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