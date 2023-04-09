Büyük sürpriz! Mustafa Sarıgül, o partiden milletvekili adayı gösterildi

CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak olan milletvekili aday listelerini belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Parti Meclisi toplantısından gelen ilk bilgilere göre, eski yıllarda CHP'de siyaset yapan. genel başkanlığa aday olan ve yolsuzluk suçlaması ile dışlanan, büyük iddialarla Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etmiş ve Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur." demişti. Böylece Kılıçdaroğlu'na bu deesteğin karşılığında ne alındığı ortaya çıkmış oldu.