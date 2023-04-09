  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Büyük sürpriz! Mustafa Sarıgül, o partiden milletvekili adayı gösterildi
Siyaset

Büyük sürpriz! Mustafa Sarıgül, o partiden milletvekili adayı gösterildi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:23:00 - 2023-04-09 12:45:34
Büyük sürpriz! Mustafa Sarıgül, o partiden milletvekili adayı gösterildi

CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere yoğun bir çalışma sürdürüyor. Listelerde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı. Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül’ün Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği ortaya çıktı.

 

CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak olan milletvekili aday listelerini belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Parti Meclisi toplantısından gelen ilk bilgilere göre, eski yıllarda CHP'de siyaset yapan. genel başkanlığa aday olan ve yolsuzluk suçlaması ile dışlanan, büyük iddialarla  Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek. 

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etmiş ve Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur." demişti. Böylece Kılıçdaroğlu'na bu deesteğin karşılığında ne alındığı ortaya çıkmış oldu.

Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması
Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması

Sarıgül favorisini açıkladı
Sarıgül favorisini açıkladı

Gündem

Sarıgül favorisini açıkladı

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den bakanlık önerisi
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den bakanlık önerisi

Siyaset

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den bakanlık önerisi

Mustafa Sarıgül'den TOGG çağrısı
Mustafa Sarıgül'den TOGG çağrısı

Siyaset

Mustafa Sarıgül'den TOGG çağrısı

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun
Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Gündem

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

CHP’de olsaydı bu lafları ettirmezlerdi! Vay bee Sarıgül yine şaşırttı
CHP’de olsaydı bu lafları ettirmezlerdi! Vay bee Sarıgül yine şaşırttı

Siyaset

CHP’de olsaydı bu lafları ettirmezlerdi! Vay bee Sarıgül yine şaşırttı

TDP Lideri Sarıgül: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir
TDP Lideri Sarıgül: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir

Siyaset

TDP Lideri Sarıgül: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir

Erdoğan düşmanlığının en net resmi! Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ediyor
Erdoğan düşmanlığının en net resmi! Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ediyor

Siyaset

Erdoğan düşmanlığının en net resmi! Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ediyor

Muharrem İnce bunları duymasın! Mustafa Sarıgül öyle bir saydırdı ki…
Muharrem İnce bunları duymasın! Mustafa Sarıgül öyle bir saydırdı ki…

Siyaset

Muharrem İnce bunları duymasın! Mustafa Sarıgül öyle bir saydırdı ki…

 

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

CHP nin sanina yakisir bir sahsiyet...ciddiyetsiz ve s..!!!

Bozkurt

Niye ki Şişli den gösterin orada yediği naneler yüzünden oy alamaz diye mi düşünüyorsun KK, Belediye hizmeti yerine Şişli de değnekçiliği icad eden kişidir bu zat.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23