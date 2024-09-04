Büyük sürpriz! İşte Aboubakar'ın yeni adresi
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la sözleşme feshi için karşılıklı anlaşma sağladı. Aboubakar bir yıllığına Hatayspor'a gidecek.
Beşiktaş'ta ayrılığı büyük bir krize neden olan Vincent Aboubakar'la yollar ayrılıyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.
Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.
Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 117 maçta 60 gol attı ve 14 asist yaptı.