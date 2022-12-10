Büyük star Messi'den büyük edepsizlik!

Arjantin-Hollanda maçı birçok olaya gebe oldu. Messi'nin gol ve asistine attığı 2 golle cevap veren Beşiktaşlı Weghorst, takımını penaltılara taşıdı. Penaltılarda da gol atmasına rağmen turu getiremeyen yıldız oyuncu maçtan sonra Messi ile sözlü bir tartışma yaşadı. Takım arkadaşlarının da araya girmesiyle büyüyen tartışma canlı yayından duyuldu.

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de sevinç çok büyüktü. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Messi, Weghorst ile sözlü kavga etti.

"NE BAKIYORSUN APTAL! SEN APTALSIN"

Messi, maç sonunda röportaj verdiği sırada Beşiktaşlı Weghorst'a dönüp, "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak. Sen aptalsın!" sözlerini sarf etti. Canlı yayına yansıyan o anlar karşılaşmanın önüne geçti.

Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.

Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Agüero, "Weghorst, o sırada Messi'ye 'Buraya gel" diyordu. Ben de Weghorst'un yanına gidip susması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.