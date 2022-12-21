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Medya Büyük skandal! Nusret'in o fotoğrafları böyle ifşa oldu
Medya

Büyük skandal! Nusret'in o fotoğrafları böyle ifşa oldu

Nusret Gökçe’nin Dünya Kupası finalinde sahaya fırlayıp Messi’yi darlaması, Türkiye’nin olduğu gibi, dünya gündeminden de düşmüyor. Nusret'in, futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için arkadaşı FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayarladığı söylenirken tartışmaya fenomen poker oyuncusu Dan Bilzerian da katıldı. Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Nusret'in yaptığının tam anlamıyla "yapışkanlık" olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 18:30:00 -
Büyük skandal! Nusret'in o fotoğrafları böyle ifşa oldu

Nusret Gökçe’nin Dünya Kupası finalinde sahaya fırlayıp Messi’yi darlaması, Türkiye’nin olduğu gibi, dünya gündeminden de düşmüyor.

Nusret'in, futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için arkadaşı FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayarladığı söylenirken tartışmaya fenomen poker oyuncusu Dan Bilzerian da katıldı.

Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Nusret'in yaptığının tam anlamıyla "yapışkanlık" olduğunu ifade etti.

İşte o yazının ilgili bölümü:

 

"Nusret Gökçe’nin Dünya Kupası finalinde sahaya fırlayıp Messi’yi falan darlaması, Türkiye’nin olduğu gibi, dünya gündeminden de düşmüyor.

Futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için arkadaşı FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayarladığı söylenirken tartışmaya fenomen poker oyuncusu Dan Bilzerian da katıldı.

Meğer Nusret kendisine yıllardır sayısız fotoğraf göndermiş DM’den.

Fotoğrafları paylaşan Bilzerian altına şu notu düştü:
“Herkes onun ne kadar tuhaf biri olduğunu konuşuyor ama ben bunu yıllardır biliyordum zaten...”
Bilzerian, DM’sindeki Nusret fotoğraflarını kaydırarak gösteriyor, fotoğrafların en eskisi 2015 yılına kadar gidiyor.
Aralarında açık saçık bir şey yok, hepsi Instagram’ında falan zaten kullandığı fotoğraflar...
Ama 7 yıl boyunca belki 100’den fazla fotoğraf... Adam cevap vermedikçe yollamaya devam etmiş.
Nasıl bir yapışkanlık değil mi? Tıpkı sahada Messi’ye yaptığı gibi.
İnsan hangi niyetle bunu yapar, amaç nedir, kendini niçin böyle bir duruma sokar, akıl alır gibi değil.
Kafayı neden Dan Bilzerian’a takmış o da belli değil. Adam senelerce hiç cevap vermemiş.
Başka kime neler yaptı, o kısmını düşünmek bile istemiyorum."

 

 

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