Büyük Şeytan ABD’den füze hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen JASSM seyir füzesi ve LRASM gemisavar füzelerinin üretimini artırmaya yönelik olarak 130 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. 15 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre Florida’da yapılacak üretimlerin 15 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmakta.

2020 yılının Kasım ayında imzalanan sözleşmenin finansmanını güncellemeye yönelik olarak imzalanan bu sözleşme ile ilgili füzelerin bileşenlerini ve test ekipmanlarının tedariki sağlanacak. Bu bağlamda ABD; 2024 mali yılı füze tedarik fonunu 76 milyon dolar olarak açıklarken ABD Deniz Kuvvetleri silah tedarik fonunu ise 53 milyon dolar olarak belirlemişti.

Politico tarafından 15 Ağustos günü yapılan habere göre ABD Hükümeti, Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzelerin temin edilmesi konusunda olumlu bir tutum sergiliyor. Bu tutum, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü Kursk bölgesindeki başarılı harekâtın ikinci haftasına girerken ortaya çıktı ve Rusya’yı savaş alanında geri püskürtmek amacı taşıyor.

ABD Hükümeti yetkilisine göre, JASSM uzun menzilli seyir füzelerinin gönderilmesi konusunda nihai bir karar alınmamış olsa da yönetim şu anda karmaşık detayları çözmeye çalışıyor. Bu sorunlar arasında hassas teknolojilerin transferinin gözden geçirilmesi ve Ukrayna’nın savaş uçaklarının 455 kg harp başlığı taşıyan 1090 kg sınıfındaki füzeleri ateşleyememesi bulunuyor. Buna ek olarak Ukrayna’nın eskimiş uçak filosunun ve yeni teslim edilen F-16 savaş uçaklarının yeni füzeleri görece uzak (370 km) menzillere ateşlemeye hazır olmaması yer almakta.

JASSM seyir füzesi

JASSM; B-1 Lancer, B-2 Spirit ve B-52 Stratofortress gibi bombardıman uçaklarının yanı sıra F-15E Strike Eagle ve F-16 Fighting Falcon gibi savaş uçaklarından da ateşlenebilen seyir füzesidir. 450 kg ağırlığında WDU-42/B harp başlığı taşıyan bu füze, atalet navigasyon sistemi (INS), GPS ve terminal güdüm için bir kızılötesi arayıcı kombinasyonu ile yönlendirilir ve yaklaşık 3 metrelik bir dairesel hata olasılığına (CEP) sahiptir.

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LRASM gemisavar füzesi

AGM-158 seyir füzesi ailesinin bir üyesi olan LRASM, 2018 yılının Aralık ayında ABD Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir. Lockeed Martin tarafından geliştirilen bu füze, JASSM füzesinden (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) geliştirilmiştir. Bu füze; çok uzun menzillerde çeşitli satıh tehditlerini engellemek için tasarlanmış, hassas güdümlü, hedefe yarı otonom olarak yönlendirilen ve güvenli bir mesafeden faydalı yükü teslim edebilen, akıllı bir gemisavar füzedir.

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