Büyük müjde az önce geldi! Binlerce kişiye iş imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çıkarılan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değişiklik ile bina inşaatlarında planlama, denetim ve organizasyon gibi şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldığı bilgisine yer verildi.

"Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre düzenlendi"

Yapılan düzenleme ile daha önce bir şantiye şefinin 30 bin metrekareye kadar işi üstlenip, aynı anda 5 iş yapması gerekirken; iş sayısı, işin büyüklüğüne göre düzenlendi. Bu düzenleme ile alınan işin büyüklüğüne göre iş sayısı azaltılıp, inşaatların daha etkin bir şekilde sevki, idaresi ve denetlenmesi amaçlanıyor.

"İlk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek"

Yeni düzenlemede mesleki tecrübe ile birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklüklerinin dikkate alındığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, şantiye şefliği hizmet kotasının üç grupta toplandığı belirtildi. Buna göre; yapı inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Açıklamada şantiye şefleri için deneyim şartı getirildiği vurgulanarak, ilk kez şantiye şefliği yapacakların, inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabileceği ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefinin bir üst gruptan iş alabileceği duyuruldu.

Farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinlerine dair de ayrıntılı hükümler getirildiği aktarılan açıklamada, "Yapı denetim elemanlarının çalışma kısıtlamalarına ilişkin yapılan son düzenlemelere paralel olarak, 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun bulunmamaktadır." bilgisine yer verildi.

"Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam alanı açıldı"

Yapılan düzenleme ile bir şefin bakacağı alanın küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacağı belirtilen açıklamada, yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacağı müjdelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 10 bin mimar ve mühendisin istihdama katılacağı müjdesini paylaştı.

Bakan Kurum'un kullandığı ifadeler şöyle:

"Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin Mimar-mühendise iş kapısı açılacak.

Hayırlı olsun."