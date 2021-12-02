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Yerel Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri
Yerel

Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri

Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'ın Söke ilçesinden geçen kısmında balık ölümleri yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:46:00 -
Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıkemer Mahallesi civarında nehirde çöp yığınlarının oluştuğunun bildirilmesi üzerine bölgeye gittiklerini, atıkların çevresinde yapılan incelemede nehrin kıyı kesiminde çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirtti.

Bazı vatandaşların balıkları topladığını aktaran Sürücü, bu balıkların tüketilmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

 

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