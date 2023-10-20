Büyük İslam Düşünürü Sirâceddin Urmevî Konya'da düzenlenen sempozyumda anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “13. Yüzyıl Türk İslam Düşüncesinin Kurucu Aklı: Sirâceddin Urmevî Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Sempozyum dolayısıyla Konya’da bulunan uzman akademisyenler ve katılımcılar tarafından sempozyum öncesinde Musalla Mezarlığı’ndaki Sirâceddin Urmevî’ye ait kabir yeri ziyaret edildi. Katılımcılar buradaki programda Sirâceddin Urmevî’yi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla andı.

Anma programından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle “13. Yüzyıl Türk İslam Düşüncesinin Kurucu Aklı: Sirâceddin Urmevî Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda dönemin siyasi ve sosyal yapısı yanında Sirâceddin Urmevî’nin mantık, felsefe, kelam ve hukuk anlayışı ve düşüncesinin dünyaya katkıları anlatıldı.

“Konya, dünyaya söyleyeceği olan kandili sönmemiş şehirlerden birisidir”

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki sempozyum öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, bu yıl Sirâceddin Urmevî’nin 740’ıncı vefat yılının idrak edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

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“Konya, büyüklerin fikirlerini sosyal genetik yoluyla bugüne taşıyan, dünyaya söyleyeceği olan, kandili sönmemiş şehirlerden birisidir. Bu büyüklerimizi bugüne taşıyarak, dünyaya fikirlerini duyurmaya çalışarak onların ışıklarını yayalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

Sempozyumda Sirâceddin Urmevî'nin mantık, felsefe, kelam, huku anlayışı ve düşüncesinin dünyaya katkıları anlatıldı

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan’ın yaptığı sempozyumun birinci oturumunda; Tarihçi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu çevrimiçi bağlantı ile “Sirâceddin Urmevî: Şehri ‘Felsefe-Bilim’le Yeniden Kurmak”; Prof. Dr. Ömer Türker “Urmevî’nin Nesnelciği ile Kutbüddin er-Râzî’nin Öznelciği Arasında Tabîî Küllînin Varlığı Sorunu”; Prof. Dr. Eşref Altaş “Urmevî’nin İnsan Tasavvuru: ‘Ben’ ve ‘Sen’ Derken Neye İşaret Ediyoruz?” ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer de “Fiziksel Gerçekliğin Kuruluşu ve Mahiyet Sorunu: Urmevîde Nesne, Doğa ve Mahiyet” başlığında konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Çetin’in yaptığı ikinci oturumda; Prof. Dr. Murat Demirkol “Sirâceddin Urmevî’nin Felsefesinde Mahiyet”; Dr. Öğretim Üyesi Sami Turan Erel, “Mûcib bi’z-Zât ile Kādir-i Mutlak Arasında: Sirâceddin el-Urmevî’de İlahi Fiillerin Sınırlılığı Problemi”; Prof. Dr. Hatice Toksöz “Sirâceddin el-Urmevî’nin Tanrı’nın Varlığı ve Birliğinin İspatına Dair Yorumları” konu başlıklarında konuştu.

Sempozyumun üçüncü ve son oturumuna ise Prof. Dr. İbrahim Maraş başkanlık yaptı. Prof. Dr. Ali Çetin “Urmevî’nin Metali’ul-Envâr Adlı Eserinde Metafiziğe dair Yaklaşımlarının Mantıksal Analizi”; Doç. Dr. Tuna Tunagöz “Sirâceddin el-Urmevî’de Metafizik-Kelam İlişkisi: Metafizik ile Kelamın Konuları Arasındaki Fark Risale’si Bağlamında Bir İnceleme; Dr. Elmin Aliyev Hangi Urmevî-Hangi Kayserî? Kâdî Sirâceddin ve Dâvud-ı Kayserî Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi Üzerine; Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin de “Sirâceddin Urmevi’nin Torunu Kutlu Melek Hatun ve Kitapları” başlıklarında konuşmalar yaptı.

