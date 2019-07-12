0553 313 94 23

Büyük İskender’in kurduğu antik kent ortaya çıkarılıyor

Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan ’Blaundus Antik Kenti’nde ara verilen kazı çalışmalarına tekrar başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:06
Büyük İskender’in kurduğu antik kent ortaya çıkarılıyor

Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan ’Blaundus Antik Kenti’nde ara verilen kazı çalışmalarına tekrar başladı. Tarihi M.Ö. 3’üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti’ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.


Ulubey ilçesi’ ne bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundus Antik Kenti’nde ara verilen kazı çalışmalarına ilk çapa Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş ve Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın tarafından vuruldu. Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen ve tarihi M.Ö. 3’üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti’ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için geçen yıl başlayan kazı çalışmalarına bu yıl kaldığı yerden devam edileceği bildirildi.



“Uşak turizmine katkı sağlayacak”


2018 yılından beri dönem dönem devam eden kazı çalışmalarının bu yılki ilk kazı çalışmasının başlatıldığını belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyük İskender zamanında kurulmuş askeri kentlerden birisi olan Blaundus Antik Kenti kazı çalışmalarında çok önemli kalıntılara ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Önemli bir yer, Kaya Kral Mezarlığı var. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Turistik anlamda Uşak için de önemli katkıları olur” dedi.


Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can ise, 77 kilometrelik Ulubey Kanyonları’nın çevrelediği çok önemli ve korunaklı ve özel bir konuma sahip olan Blaundus Antik Kenti’nin birçok deprem görmesine rağmen yapılarının oldukça sağlam kaldığı söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    1. Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    2. Valilikten motosiklet açıklaması
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    4. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    5. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    6. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    7. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    8. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    9. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    10. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    11. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    12. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    13. Tayinci Paketi Modalife’da..
    14. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    15. Eşek arısı sokması can aldı!
    16. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    17. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    18. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    19. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    20. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    21. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    22. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    23. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    24. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    25. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    26. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    27. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    28. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    29. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    30. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?