Büyük İskender'in alamadığı Termessos, Amerikan medyasında

ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından CNN, Antalya'daki Termessos antik kentini haberleştirdi.

"Büyük İskender'in fethedemediği gizli 'kartal yuvası' şehri" başlıklı haberde, Antalya'nın Döşemealtı beldesine bağlı antik kent "muhteşem bir arkeolojik mücevher" diye nitelendi.

CNN'in seyahat editörü Barry Neild'ın kaleme aldığı yazıda, Güllük Dağı'nın güneybatısında kalan şehrin, deniz seviyesinden bin metre yukarıda olduğu ve bölgeye uzun bir tırmanışla ulaşılabildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Büyük İskender, Termessos'u fethetmeye çalışmış ancak başarısız olmuştu. Türkiye'nin güneybatısındaki dağların tepesine sağlam bir kartal yuvası gibi tünemiş bu eski zamanların güçlü kentinin inanılmaz ıssız kalıntıları, buraya kadar yürümek isteyen herkes tarafından fethedilebilir.

MÖ 4. ila 5. yüzyıllarda inşa edilen sağlam duvarların kalıntılarının büyüleyici olduğuna işaret edilen haberde, Termessos'ta geziler düzenleyen rehber Önder Uğuz'un şu yorumları paylaşıldı:

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Bizler bilgisayarlarımız ve sosyal medya hesaplarımız olmadan bir hiçiz. Bunları elimizden alırsanız çaresiz kalırız. Bu insanlar öyle değildi. Yüzyıllar boyunca taşla çalıştılar. Ellerinde başka bir şey yoktu. Bunun gibi yapılar inşa etmek, nasıl yapılacağını bildikleri işlerdi.

Yazıda, çok iyi korunmuş Termessos antik kentindeki su drenaj sistemleri ve yeraltı sarnıçları da "mühendislik harikası" diye nitelendi.

Diğer yandan antik kentte şehrin zenginlerine ait lahitlerin yüzyıllar boyunca hırsızlar tarafından yağmalandığına da dikkat çekildi.

Neild, Termessos'un en büyüleyici yapısının tiyatro olduğunu belirterek, buranın ziyaretçilere "efsanevi bir panorama sunduğunu" ifade etti.

Yaklaşık 4 bin kişilik kapasiteye sahip antik tiyatronun yer aldığı tepeden hava koşullarına göre Antalya limanının görülebildiği yazıldı.

Neild, Termessos'a tırmanmayı aklına koyan ziyaretçilerin pişman olmayacağını yazarak "Türkiye'nin en etkileyici antik kentlerinden birinde tek başınıza dolaşma fırsatı bulacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe, CNN