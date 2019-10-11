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Büyük günahlar neler? Allah katında en büyük günah

İslam'da büyük günahlar nelerdir? Dinimiz Rahmet ve Merhamet dinidir. Allah (c.c) yarattığı kulunu çok sever. Ona mağfiret eder. Kul günah işlese dahi tövbe kapını ihlaslı bir şekilde çalınca Yüce Rabbimiz (c.c) o kulu affeder. Rabbimiz, biz kullara emir ve yasaklar tebliğ etmiştir peygamberleri vasıtasıyla. İşte kadiri mutlak olan, ezeli ve ebedi olan, rahmet ve merhamet sahibi olan Yüce Yaratıcımız biz kullara günahlara buluşmamızı istemekte. İşte büyük günahlardan bazıları.

11 Ekim 2019 Cuma 07:48
Büyük günahlar neler? Allah katında en büyük günah

Dinimiz Rahmet ve Merhamet dinidir. Allah (c.c) yarattığı kulunu çok sever. Ona mağfiret eder. Kul günah işlese dahi tövbe kapını ihlaslı bir şekilde çalınca Yüce Rabbimiz (c.c) o kulu affeder. Rabbimiz, biz kullara emir ve yasaklar tebliğ etmiştir peygamberleri vasıtasıyla. İşte kadiri mutlak olan, ezeli ve ebedi olan, rahmet ve merhamet sahibi olan Yüce Yaratıcımız biz kullara günahlara buluşmamızı istemekte. İşte büyük günahlardan bazıları.

Haksız yere adam öldürmek

Zina etmek

Şarap ve her türlü alkollü içmek

Hırsızlık yapmak

Başkasının malına cebren almak

Yalan yere şahitlik etmek

Ramazan orucunu özürsüz, Müslümanların önünde yemek

Faiz alıp vermek

Çok yemin etmek

Anne babaya asi olmak

Muharebede, harbi terk edip düşman karşısında kaçmak

Haksız yere yetimin malını yemek

Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak

Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak

Rüşvet almak

Malın zekatını vermemek

Domuz eti yemek

Emanete ihanet etmek

Yalan söylemek

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:48
  1. Büyük günahlar neler
  2. İslam'da büyük günahlar nelerdir
  3. kuranda büyük günahlar
  4. 7 büyük günah sorularla islamiyet
  5. küçük günahlar nelerdir
  6. en büyük günahlar ve cezaları
  7. allah katında en büyük günah
  8. büyük günahlar affedilir mi
  9. 72 büyük günah
  10. hadiste 7 büyük günah

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