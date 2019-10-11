Büyük günahlar neler? Allah katında en büyük günah
İslam'da büyük günahlar nelerdir? Dinimiz Rahmet ve Merhamet dinidir. Allah (c.c) yarattığı kulunu çok sever. Ona mağfiret eder. Kul günah işlese dahi tövbe kapını ihlaslı bir şekilde çalınca Yüce Rabbimiz (c.c) o kulu affeder. Rabbimiz, biz kullara emir ve yasaklar tebliğ etmiştir peygamberleri vasıtasıyla. İşte kadiri mutlak olan, ezeli ve ebedi olan, rahmet ve merhamet sahibi olan Yüce Yaratıcımız biz kullara günahlara buluşmamızı istemekte. İşte büyük günahlardan bazıları.11 Ekim 2019 Cuma 07:48
Dinimiz Rahmet ve Merhamet dinidir. Allah (c.c) yarattığı kulunu çok sever. Ona mağfiret eder. Kul günah işlese dahi tövbe kapını ihlaslı bir şekilde çalınca Yüce Rabbimiz (c.c) o kulu affeder. Rabbimiz, biz kullara emir ve yasaklar tebliğ etmiştir peygamberleri vasıtasıyla. İşte kadiri mutlak olan, ezeli ve ebedi olan, rahmet ve merhamet sahibi olan Yüce Yaratıcımız biz kullara günahlara buluşmamızı istemekte. İşte büyük günahlardan bazıları.
Haksız yere adam öldürmek
Zina etmek
Şarap ve her türlü alkollü içmek
Hırsızlık yapmak
Başkasının malına cebren almak
Yalan yere şahitlik etmek
Ramazan orucunu özürsüz, Müslümanların önünde yemek
Faiz alıp vermek
Çok yemin etmek
Anne babaya asi olmak
Muharebede, harbi terk edip düşman karşısında kaçmak
Haksız yere yetimin malını yemek
Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak
Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak
Rüşvet almak
Malın zekatını vermemek
Domuz eti yemek
Emanete ihanet etmek
Yalan söylemek
YORUM YAZ