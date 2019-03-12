0553 313 94 23

Büyük gün geldi! Gebze-Halkalı'ya Bismillah

Her gün 1,2 milyon yolcuyu taşıyacak olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı bugün hizmete açılıyor. Hattın İstanbul trafiğini önemli oranda rahatlatması, araç yoğunluğunu önemli miktarda azaltması bekleniyor.

12 Mart 2019 Salı 09:52

 Ekonomi Servisi 

Toplam 8,3 milyar liraya mal olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, bugün seferlere başlıyor. Hat sayesinde eskiden 185 dakika olan Gebze-Halkalı arasındaki mesafe 115 dakikaya düşecek.

Saatte 75 bin yolcu taşıyacak

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergâhında sefer yapacak hat, tek yönde saatte 75 bin, günde de 1,2 milyon yolcu taşıyacak. 43 istasyonlu hattın bazı istasyonlarında yüksek hızlı trenler (YHT) de duracak. İstanbul’u İzmit’e bağlayacak trenler E-5 trafiğini rahatlatacak, metrobüs yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Belli bölgelerde metro ve tramvaylarla birleşecek trenler, Üsküdar-Sirkeci arasını 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasını 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arasını 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arasını 37 dakikaya indirecek.

Çalışmalar tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demiryolu hattı için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Turhan; Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade etti.

Yük trenleri Londra’ya bağlanacak

İstanbul’un raylı sistem ağı 2018 itibariyle 170 kilometreyi aştı. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı Projesi’nin devreye girmesiyle bu ağ 233 kilometreyi bulacak. Dev proje dahilinde Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı Kazlıçeşme hatları Marmaray’a entegre olacak; İstanbul’un iki yakası bir araya gelecek. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu hattıyla bağlanacak.

Proje hakkında bilgiler:

- Proje kapsamında yapılan yeni istasyon sayısı: 38

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın saatte yapacağı sefer sayısı: 28

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın toplam maliyeti: 1,4 milyar euro

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın istasyon sayısı: 43

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’datoplam yolculuk süresi: 115 dakika

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın eklenmesiyle İstanbul’da raylı sistemin ulaşacağı uzunluk: 233 kilometre

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:52
  1. İstanbul
  2. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı
  3. Gebze-Halkalı
  4. Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı
  5. yüksek hızlı trenler (YHT)
  6. E-5 trafiği
  7. metrobüs yoğunluğu
  8. metro
  9. tramvay
  10. Üsküdar-Sirkeci
  11. Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme
  12. Söğütlüçeşme-Yenikapı
  13. Bostancı-Bakırköy
  14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  15. Marmaray Projesi
  16. Asya yakası
  17. Ayrılık Çeşmesi
  18. Gebze
  19. Avrupa yakası
  20. Kazlıçeşme
  21. Halkalı
  22. Gebze-Söğütlüçeşme
  23. Halkalı Kazlıçeşme
  24. Marmaray
  25. Pendik
  26. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın
    1. GÜNCELLEME - Avrasya Üniversitesi..
    2. Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
    3. Aracını yayaların üzerine süren kişiye..
    4. Öğrencilerinden Harmancı'ya destek:..
    5. Aktarda satılıyor, kilosu 70 bin TL!
    6. Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında
    7. Eski belediye başkanına "terör..
    8. "Antrenman yapıyor gibiydik"
    9. Piyasa güne artı rezervle başladı
    10. Helikopter yakaladı! Büyük şaşkınlık..
    11. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    12. Borsa, güne yükselişle başladı
    13. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı
    14. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    15. Adana’da helikopterle trafik uygulaması
    16. "Yukarıyı yakaladık, orayı..
    17. Menemenliler Roman konserinde buluştu
    18. ABD, Venezuela’da kalan tüm..
    19. Foçalı sporcuların terfi sevinci
    20. Zeytinyağının kilogramı 11,00 TL’den..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!