Büyük gün geldi! Gebze-Halkalı'ya Bismillah

Ekonomi Servisi

Toplam 8,3 milyar liraya mal olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, bugün seferlere başlıyor. Hat sayesinde eskiden 185 dakika olan Gebze-Halkalı arasındaki mesafe 115 dakikaya düşecek.

Saatte 75 bin yolcu taşıyacak

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergâhında sefer yapacak hat, tek yönde saatte 75 bin, günde de 1,2 milyon yolcu taşıyacak. 43 istasyonlu hattın bazı istasyonlarında yüksek hızlı trenler (YHT) de duracak. İstanbul’u İzmit’e bağlayacak trenler E-5 trafiğini rahatlatacak, metrobüs yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Belli bölgelerde metro ve tramvaylarla birleşecek trenler, Üsküdar-Sirkeci arasını 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasını 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arasını 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arasını 37 dakikaya indirecek.

Çalışmalar tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demiryolu hattı için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Turhan; Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade etti.

Yük trenleri Londra’ya bağlanacak

İstanbul’un raylı sistem ağı 2018 itibariyle 170 kilometreyi aştı. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı Projesi’nin devreye girmesiyle bu ağ 233 kilometreyi bulacak. Dev proje dahilinde Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı Kazlıçeşme hatları Marmaray’a entegre olacak; İstanbul’un iki yakası bir araya gelecek. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu hattıyla bağlanacak.

Proje hakkında bilgiler:

- Proje kapsamında yapılan yeni istasyon sayısı: 38

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın saatte yapacağı sefer sayısı: 28

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın toplam maliyeti: 1,4 milyar euro

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın istasyon sayısı: 43

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’datoplam yolculuk süresi: 115 dakika

- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın eklenmesiyle İstanbul’da raylı sistemin ulaşacağı uzunluk: 233 kilometre