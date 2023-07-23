Büyük facia! AVM'de sıcak su borusu patlayıp müşterileri yaktı: 4 ölü, 10 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'nın batısındaki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın batısındaki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı yaralıların yanıkları olduğunu ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalıştığını söyledi.
Rus haber ajansları, denetmenlerin olay ilk meydana geldiğinde korkulduğu gibi amonyak sızıntısı olmadığını belirtti.
Cumartesi günü meydana gelen olayda çekilen görüntülerde AVM'yi su bastığı ve buhar yükseldiği görülüyor.
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Olayın meydana geldiği Vremena Goda isimli AVM 2007'de açıldı ve içinde 150'den fazla mağaza bulunuyor.