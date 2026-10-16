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Dünya Büyük facia: 12 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Büyük facia: 12 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Büyük facia: 12 kişi hayatını kaybetti

Gambiya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gambiya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya Kızılhaç Derneğinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmenlerin sık kullandığı hareket noktalarından biri olan Jinack Kajata köyünden açılan teknenin, Atlantik Okyanusu'nda Gambiya açıklarında battığı belirtildi.

 

Açıklamada, teknedeki 12 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Kaybolan kişi sayısının henüz netlik kazanmadığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlatıldı.

Jinack Kajata açıklarında Aralık 2025'te meydana gelen başka bir tekne kazasında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 kişi kaybolmuştu.

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