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Ekonomi Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi

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Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri, 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarındaki düzenlemelere ve fonlara yönelik yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanmasının ve yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

FONLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILDI

Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemelerin ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirten Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını kaydetti.

Bakan Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini bildirdi.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında yapılan düzenlemelere değinen Bakan Şimşek, serbest fonların portföylerini haftalık açıklamasının sağlandığını belirtti. TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması, fonlara yoğunlaşma limitleri getirilmesi ve borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılmasının zorunlu hale getirilmesi de düzenlemeler arasında yer aldı.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARIYLA MÜCADELE GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenlemelerin sonuçlarının yakından izleneceğini vurgulayan Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmayı amaçladıklarını belirten Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu.

Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır.

Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır."

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