Büyük deprem! O partinin genel başkan yardımcısı istifa etti
Memleket Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Demiray istifa etti.
Aziz Aykut Demiray, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, "Gördüğüm lüzum üzerine partiden ve görevlerimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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