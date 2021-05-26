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Ekonomi Büyük darbe yiyen kripto paralar toparlanıyor
Ekonomi

Büyük darbe yiyen kripto paralar toparlanıyor

Merkez Bankaları tarafından yapılan açıklamalar sonrası geçen hafta 30 bin dolara kadar düşen bitcoin 40 bin doların üstüne çıkarken, Altcoinler de yükseliş eğilimine geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:12:00 -
Büyük darbe yiyen kripto paralar toparlanıyor

Coinmarketcap verilerine göre, bitcoin sabah saatleri itibariyle 40 bin dolar eşiğini yeniden aşmayı başardı. BTC’nin yeni hedefi ise daha önce kırmakta büyük zorluk çektiği 42 bin dolar direnci. Saat 20:30 itibarıyla Bitcoin 38 bin 744 dolardan işlem görüyor.

Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin’de geçen haftalarda gelen kötü haberlerle birlikte düşüş hızlanmıştı. Kripto paraların değerleri de denetimin sıkılaştığına işaret eden gelişmelerin ardından gerilemişti.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise geçen hafta 2 bin doların altına indikten sonra 3 bin dolara doğru yeniden bir yürüyüşe çıktı. ETH 20:30 itibariyle 2 bin 700 dolarlarda bulunuyor.

Geçen hafta 0,65 dolara kadar inen ripple da yeniden 1 doların üzerine çıkarak burada kalıcı olmaya çalışıyor.

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