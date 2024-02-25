Büyük Çankaya yalanı

CHP’de Çankaya krizi aşılamadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner’i Çankaya Belediye Başkan Adayı göstermesine parti içinden yükselen tepkileri, “hakimlik-savcılık sınavında Alevi olduğu için haksızlığa uğradığı” teziyle savuşturmaya çalıştı. Ancak Özel’in bu iddiası boş çıktı. İki kez sınava giren Güner'in ilk sınavda zaten başarılı olamadığı, ikinci sınava girdiğinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi.

İLK SINAVDA 4 BİNE GİREMEDİ

Özel, “Güner hakimlik-savcılık sınavına 2 kez giriyor. 20 bin kişi içerisinden bir kere 114’üncü, bir kere de 104’üncü oluyor. Bunu mülakatta eliyorlar” iddiasında bulunmuş, elenmesinde Alevi olmasının etkili olduğunu savunmuştu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, 2016 ve 2017’de Adalet Bakanlığı’nın açtığı hakimlik-savcılık sınavlarına giren Güner, 2 bin personelin alınacağı ilk yıl yazılı sınavda 71 puan aldı ve adaylar arasında 4 bin 460’ıncı oldu.

İKİNCİDE KAZANDI AMA

Şansını 2017’de ikinci kez deneyen Güner, bu sınavda başarı çıtasını yükseltti. Güner, 1500 hakim-savcı için açılan sınavda 84 puan alarak 279’uncu oldu. Mevzuat gereği Güner, mülakatlara da çağrıldı. Sınavlarda aldığı puan ve sıralama dışında Güner, siyasi parti üyeliği nedeniyle elendi. Güner sınava girdiğinde CHP üyesiydi. Mevzuat uyarınca yargıçlar siyasi parti üyesi olamadığı gibi atamaları da bu nedenle yapılmıyor.