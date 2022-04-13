  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor! Eektrik ve interneti etkileyecek mi?
Aktüel

Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor! Eektrik ve interneti etkileyecek mi?

Güneşte patlama oldu. Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 16:02:00 - 2022-04-13 16:06:17
Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor! Eektrik ve interneti etkileyecek mi?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, Güneş’te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya’ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir. Daily Star’ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya’ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya’nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Güneş fırtınasının Dünya’ya iki gün içerisinde ulaşması bekleniyor.

Yılın başlarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink projesi de, 49 uydusunun 40’ının yok edildiği bir jeomanyetik fırtınadan etkilendi.

 

Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu!
Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu!

Teknoloji

Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay