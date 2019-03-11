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Büyük Bilinçlendirme Hareketi genişliyor

ELYAK Derneği ile Trimbox işbirliğinde okullarla başlayan büyük bilinçlendirme ve koruma hareketi genişliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Büyük Bilinçlendirme Hareketi genişliyor

ELYAK Derneği ile Trimbox işbirliğinde okullarla başlayan büyük bilinçlendirme ve koruma hareketi genişliyor.



Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) ile Trimbox işbirliğinde Bursa Valiliği himayelerinde okullarla başlayan büyük bilinçlendirme ve koruma hareketi genişliyor. Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta yaşanan yangınla tüm ülkeyi sarsan ve hala içleri sızlatan elektrik konağı yangınları gündem-deki yerini korurken, ELYAK, birbiri ardına projeler yapmaya ve bilinçlendirmeye devam ediyor.



Derneğin Genel Başkanı Evren Yurttaş, “Tüm dünyada garanti belgelerinde kapsam dışı bırakılan şebeke kaynaklı problemler maddi hasarlara yol açabilmekte ve yangınlara hatta can kayıplarına sebep olabilmektedir. 21 Aralık 2012 tarihli 28504 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğuna verilen şebeke kaynaklı problemlerin açtığı hasarları karşılama yükümlülüğü çok önemli bir adım olmakla birlikte yetersiz kalmakta ayrıca toplumun çok büyük bir kısmı tarafından da bilinmemektedir.



Bu anlamda misyonunu elektrik kaynaklı hasarsız, yangınsız ve en önemlisi yaralanma ve can kayıplarının olmadığı bir Dünya oluşturmak üzerine bina eden Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği faaliyetlerini genişletme kararı aldı” dedi.



Elektrik dağıtım şirketleri ile sorumluluk alanlarını faaliyete geçirmek ve daha önemlisi hasarsız ve yangınsız bir elektrik akışını sağlamak üzere görüşmeler yapan Yurttaş, “Elektrik dağıtım şirketlerinin tazminat yükümlülüğü önemli olmakla birlikte, birinin evinde oluşan hasar ya da en kötüsü yangın ile birlikte gelen yaralanma veya can kaybını hangi tazminat onarabilir. Bunu tazmin etmeden önce önlemek çok daha önemli olmalı ve bu sadece elektrik dağıtım şirketlerinin insafına bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Yangın toplumsal bir olay olduğunu söyleyen Yurttaş, “Sebepleri incelendiğinde görülecektir ki genel olarak tedbirsizlik en büyüğüdür. Yan dairenizde veya komşunuzda çıkan bir yangın, siz tedbirinizi almış olsanız, sorumluluğunuzu yerine getirmiş olsanız bile size sıçrayabilmektedir.



Son 10 yılda elektrik sebepli yangınların yüzde 78 gibi korkunç bir oranda da artış göstermesi, bu anlamda yapılacak Ar-Ge ve tedbir faaliyetlerini önümüze getirmiş, hali hazırda tedbirleri varsa uygulama sorumluluğunu hatırlatmayı başta dağıtım şirketleri olmak üzere herkesin vatandaşlık görevi olarak algılamasını doğurmuştur” diye konuştu.



Yurttaş son olarak şunları kaydetti: “Yangının afet olduğu herkes tarafından bilinmeli, ancak doğal afet statüsünde görülmeyerek bireysel bilinçlendirmenin yoğunlaşması adına kamu ve özel sektör ile işbirliği sıklaştırılmalıdır”.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. doğa

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