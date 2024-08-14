Bütün suçu Başkan Erdoğan’a yıktı! Nevşin Mengü’den akıllara zarar ifadeler
Geçtiğimiz gün Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 18 yaşındaki bir genç, elinde bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı. CHP fondaşı Nevşin Mengü ise bütün olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine yıktı.
Geçtiğimiz gün Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde yaşanan korkunç olayda, Arda Küçükyetim (18) kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı. Küçükyetim, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında yaptığı yayında olayı değerlendirdi. Mengü, şaşırtıcı bir iddiada bulunarak saldırının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu öne sürdü. Bu çıkarım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.
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