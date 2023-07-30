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Yaşam Bütün dünya şokta! 46 bin yıl sonra uykularından uyandılar! Bu nasıl iş böyle
Yaşam

Bütün dünya şokta! 46 bin yıl sonra uykularından uyandılar! Bu nasıl iş böyle

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:36:00 -
Bütün dünya şokta! 46 bin yıl sonra uykularından uyandılar! Bu nasıl iş böyle

Sibirya'da dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. 46 bin yıldır donmuş halde bulunan solucan türü yeniden canlanarak toprak altından çıktı. Bilim insanları tarafından 'kadim yaratıklar' olarak nitelendirilen solucanların, kriptobiyoz adı verilen bir uyku halinde olduğu belirtiliyor.

Sibirya topraklarında 46 bin yıldır uyku halinde bulunan ve soyu tükenmiş olan solucan grubu uykularından uyandı. Donmuş toprak altından çıkan solucanlarla ilgili yaşanan bu gelişme bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Sibirya'nın donmuş topraklarının altında bulunan ve mamutların döneminde yaşadığına inanılan, tahmini 46 bin yıllık solucan grubu gün yüzüne çıkarıldı. Panagrolaimus kolymaensis adlı uzun süredir nesli tükenmiş bir türe ait olan solucanlar ölü değil, yalnızca kriptobiyoz adı verilen bir uyku halindeydiler.

Bilim insanları daha önce bu tür solucanların maksimum 40 yıl uyku halinde kalabileceğine inanıyordu. Ancak solucanların bulunduğu buzul yuvadaki bitkilerin radyokarbon tarihlemesi, yaklaşık 46.000 yaşında olduklarını gösteriyordu.

‘Kesinlikle hayrete düşürdü’

Solucanlara besin ve su sağlayan bilim insanları inanılmaz bir şekilde yeniden hayata döndüklerini keşfetti.
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PLOS Genetics dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarı Profesör Teymuras Kurzchalia "Bu küçük solucan rekor kırarak herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden çok daha uzun süre uyku halinde kaldı. 46.000 yıl sonra yeniden canlandırılabilmesi beni kesinlikle hayrete düşürdü" dedi.

Yeni keşfin gelecekte hücrelerin veya dokuların depolanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

 

 

 

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Yorumlar

sorun diil bence

o ne ki; barsaklarımızda yaşayan bir solucan milyonlarca yıl yaşamış gibi işkence görmektedir halbuki
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