Bütün dünya şokta! 46 bin yıl sonra uykularından uyandılar! Bu nasıl iş böyle

Sibirya topraklarında 46 bin yıldır uyku halinde bulunan ve soyu tükenmiş olan solucan grubu uykularından uyandı. Donmuş toprak altından çıkan solucanlarla ilgili yaşanan bu gelişme bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Sibirya'nın donmuş topraklarının altında bulunan ve mamutların döneminde yaşadığına inanılan, tahmini 46 bin yıllık solucan grubu gün yüzüne çıkarıldı. Panagrolaimus kolymaensis adlı uzun süredir nesli tükenmiş bir türe ait olan solucanlar ölü değil, yalnızca kriptobiyoz adı verilen bir uyku halindeydiler.

Bilim insanları daha önce bu tür solucanların maksimum 40 yıl uyku halinde kalabileceğine inanıyordu. Ancak solucanların bulunduğu buzul yuvadaki bitkilerin radyokarbon tarihlemesi, yaklaşık 46.000 yaşında olduklarını gösteriyordu.

‘Kesinlikle hayrete düşürdü’

Solucanlara besin ve su sağlayan bilim insanları inanılmaz bir şekilde yeniden hayata döndüklerini keşfetti.

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PLOS Genetics dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarı Profesör Teymuras Kurzchalia "Bu küçük solucan rekor kırarak herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden çok daha uzun süre uyku halinde kaldı. 46.000 yıl sonra yeniden canlandırılabilmesi beni kesinlikle hayrete düşürdü" dedi.

Yeni keşfin gelecekte hücrelerin veya dokuların depolanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.