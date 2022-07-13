Bütün bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri arınıyor

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula bazı yörelerde halk dilinde beşbıyık, ezgil, döngel ya da töngel olarak da adlandırılan ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarca iyi bilinen bir meyvedir. Farklı, ekşi ve kekremsi tadıyla tanınır.

Muşmula bulunduğu abuhava şartlarına göre biçim ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol ölçüde çekirdek bulunduran muşmula, harcandığında ağızda buruk bir tat vazgeçer. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır.

Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal abuhavalarda yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava şartlarının bulunduğu abuhavaları beğenir. Muşmuladan bir hayli farklı cinste yararlanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle konut hanımları tarafından en çok seçim edilen tariflerdendir.

Muşmulanın Kalorisi ve Besin Değeri

Besleyici ve güçlü besin değerleri olan bir besindir. Hafif ve az kalorilidir. Bu nedenle diyet yapanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. İçerdiği önemli besin değerleri şöyledir.

Miktar: 100 gr

Kalori (kcal): 49

Yağ (g): 0,2

Karbonhidrat (mg): 10,6

Protein (g): 0,5

MUŞMULANIN FAYDALARI

Muşmula bağışıklığı çoğaldıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini gözeten müthiş bir kış meyvesidir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLER

Muşmula içerisinde bulunan bol ölçüde C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır.

KABIZLIĞI İYİLEŞTİRİR

Muşmula içerisinde bol ölçüde lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol ölçüde muşmula harcayabilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa vakit içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Muşmulanın içerisinde yer alan nebatsal lifler, kandaki iyi ve makûs kolesterol seviyelerini kumpaslar. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri tesirli bir biçimde temizler.

BAŞ DÖNMESİNİ ÖNLER

Muşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya destekçi olur. Görme yetisini iyileştirmeye destekçi olur.

KANSERDEN KORUR

İçerdiği yüksek antioksidan ölçüsünden dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan gözetmeye destekçi olur. Ayrıca her gün 7 adet harcanan muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve değişik nörolojik hastalıklardan korur.

Muşmula şurubu öksürüğü rehabilitasyon eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını ehemmiyetli miktarda azaltır.

Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir zehirli madde atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve sütun kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.

MUŞMULA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle bedende bulunan zehirli maddelerden kısa vakit içerisinde kurtulmanıza destekçi olur.

Malzemeler

• Bir avuç muşmula

• Bir litre su

• Bir ölçü bal

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ilave edelim. Azıcık kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ilave edip içebilirsiniz. Oldukça tesirli olan muşmula çayı tanımı günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz.

Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.