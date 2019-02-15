Bütçe uygulama sonuçları (1) Bütçe gelirleri geçen ay 97 milyar lira, bütçe giderleri 91,9 milyar lira olarak hesaplandı

ANKARA (AA) - Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 97 milyar lira, giderleri 91,9 milyar lira olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti. (Sürecek)

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