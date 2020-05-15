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Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe gelirleri nisanda 65,2 milyar lira, giderleri 108,4 milyar lira olarak hesaplandı - Bütçe nisanda 43,2 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 72,8 milyar lira açık verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:21:10 -
Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, nisan ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 65,2 milyar lira, giderleri 108,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 65 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 42,7 artışla 108 milyar 443 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 yükselerek 320 milyar 994 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 19,2 artarak 393 milyar 773 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 43 milyar 198 milyon lira ve ocak-nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

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