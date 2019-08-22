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BUSADER’den iş birliği çağrısı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Bursa Sağlık Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Zerrin Özgüle, projelerinde Nilüfer Belediyesi ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
BUSADER’den iş birliği çağrısı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Bursa Sağlık Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Zerrin Özgüle, projelerinde Nilüfer Belediyesi ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.


Bursa Sağlık Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Başkanı Zerrin Özgüle ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileten Zerrin Özgüle,Başkan Turgay Erdem’e çalışmalarında başarılar diledi. Projeleri ve hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında Turgay Erdem’e bilgi veren Zerrin Özgüle, Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini söyledi. Dernek olarak obezite ile mücadele konusunda önemli etkinliklere imza attıklarını ifade eden Özgüle, “Toplumda farkındalık oluşturmak için çabalıyoruz. Sağlıklı yaşam adına, projelerin yanı sıra önemli faaliyetlerde bulunuyoruz” dedi.


Başkan Turgay Erdem de, BUSADER’e yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının son derece yararlı çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak,BUSADER’in faaliyetlerine ellerinden geldiğince destek olacaklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
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