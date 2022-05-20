Burunlarından kıl aldırmayanlar, bir bir dökülüyor! Resti çektik, parsayı topluyoruz..

İngiltere’nin başkenti Londra’ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ülkede gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını anlattı. Başkan Demir, İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik savunma sanayisine ilişkin ihracat kısıtlamasını kadırdığını duyurdu.

Görüşmelere ilişkin açıklamasına, "Genel atmosfer oldukça olumlu." diyerek başlayan İsmail Demir, "Gerek Savunma Bakanlığı yetkilileriyle gerek Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Şirketlerle çok detaylı görüşürüz. Şirketlerimizden burada temsilcilerimiz vardı. Teknik konularda önemli detaylar görüşüldü ve aynı zamanda prensip olarak iki ülke arasındaki savunma sanayisi konularındaki ilişkilerin daha da ileri seviye taşınması üzerine adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

'Olumlu bir hava estirdi'

Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildiren Demir, "Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi. Bu olumlu adımların atılması ile müttefiklik ruhu içinde hareket etmek önemli ve İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir gündemin oluşabileceğini gördük." dedi.

İsmail Demir, sözlerine şöyle devam etti:

Tabii ticaret hacmini özellikle savunma sanayisi ilişkileri bazında hem teknik iş birliği hem ticaret olarak karşılıklı iş birliğinin getireceği sinerji konuşmakta önemli çünkü Türkiye'de önemli kabiliyet artışları var. İngiltere tarafı da bu kabiliyetleri yerinde görmek tanımak ve bunlardan istifade ederek karşılıklı bir sinerji oluşturmakla ilgili irade beyanını da gördük.

Son günlerdeki gelişmelerle beraber müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin genel olarak olumlu etkilerini ve bundan sonra yapılacak her türlü ilişkide bu minval üzerinde devam etmek hem ikili ilişkilerimiz açısından hem de genelde müttefiklik ilişkileri açısından olumlu olacak. İngiltere'de de bu yöndeki iradeyi, kararlılığı görmek ve Türkiye'nin rolünün önemine vurgu yaptıklarını tekrar yerine görmekte de önemli bir şey. Bu farkındalığın oluşması hem İngiltere'de hem de genelde müttefikler arasında bence yayılan bir algı oluşturacak. Bu algıyla beraber savunma sanayisi üzerinde hem bizim katettiklerimizin görülmesi hem de Türkiye'yle ilişkilerde bir iş birliği atmosferi oluşması açısından önümüze fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyorum.

Böylelikle, İngiliz yetkililerin, 13 Aralık 2021'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ürünlerinde oluşturduğu listede değerlendirmeye tabi hiçbir ürün kalmadı, ürünlerin tamamı listeden çıkarılarak ihracat edilebilir hale geldi.