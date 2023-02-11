Burundi'den Türkiye’ye 10 kişilik arama kurtarma ekibi

Burundi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 10 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye’ye yolladı.

Türkiye’nin Bujumbura Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Albay Gervais Niyibizi komutasındaki 10 subaydan oluşan Burundi Emniyet Genel Müdürlüğü doğal afetlere müdahale ve arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Elim deprem felaketi karşısında Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına sağladıkları bu anlamlı ve önemli destek için başta Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye olmak üzere dost Burundi Hükümeti ve halkına içtenlikle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Kinşasa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin elçiliği ziyaret ederek taziye defterini imzaladığı bildirildi. Açıklamada, "Bu yüksek düzeyli ziyaret söz konusu felaket karşısında Türk halkına moral verdi." ifadeleri kullanıldı.